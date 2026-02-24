12.1 C
Inter-Bodo/Glimt: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. I nerazzurri sfidano oggi, martedì 24 febbraio, i norvegesi del Bodo/Glimt – in diretta tv e streaming – nel ritorno dei playoff della massima competizione europea. La squadra di Chivu riparte dalla sconfitta dell’andata, quando il Bodo si è imposto per 3-1, e dovrà vincere con tre gol di scarto per agguantare la qualificazione agli ottavi, o con due reti per portare il match ai supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. In campionato l’Inter è reduce dalla vittoria di Lecce, battuto 2-0 al Via del Mare. 

 

La sfida tra Inter e Bodo/Glimt è in programma oggi, martedì 24 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu 

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen 

 

Inter-Bodo/Glimt sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

