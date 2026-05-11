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Internazionali, bambini gli chiedono autografo ma… non è un tennista

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Un semplice tifoso… scambiato per un tennista agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, nella giornata di Jannik Sinner, che scenderà in campo al terzo turno del Masters 1000 di Roma contro Alexei Popyrin, al Foro Italico si è assistito a una scena surreale. 

Succede tutto per la via principale che collega il Centrale agli altri campi, all’altezza del Pietrangeli. Alcuni bambini hanno rincorso un uomo asiatico, fermandolo per per chiedergli un autografo. La sua reazione però è stata di pura sorpresa: “Volete il mio autografo?”, gi ha detto spaesato, “non sono un tennista”. 

Poco importa ai bambini, che comunque lo hanno pregato di firmare il loro quaderno e se ne sono andati soddisfatti dopo essere riusciti nell’impresa. Immediata la battuta di un altro appassionato: “Posso avere un selfie?”, ha detto all’uomo, che si è sciolto in una risata. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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