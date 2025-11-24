“Invadiamo l’isola e uccidiamo tutti”, il piano folle di due uomini nei Caraibi

(Adnkronos) –

Puntavano a invadere l’isola di Gonave, nei Caraibi, per uccidere tutti gli uomini e trasformare le donne in schiave del sesso. Il progetto di due giovani del Texas, il ventunenne Gavin Weisenburg e il ventenne Tanner Thomas, è stato sventato negli Stati Uniti. I due cittadini americani, come si legge negli atti depositati in tribunale, “hanno condotto ricerche, ricognizioni, reclutamenti, pianificazioni e hanno cercato di garantirsi addestramento per attuare il loro piano. L’obiettivo della cospirazione era prendere il controllo militare dell’isola di Gonave assassinando tutti gli uomini e catturando tutte le donne”. Gonave si trova ad una trentina di miglia a nordovest di Port-au-Prince, capitale di Haiti, e ospita circa 87mila persone.

I due giovani sono accusati di cospirazione per omicidio o rapimento di persone in un paese straniero e di produzione di materiale pedopornografico. Rischiano l’ergastolo se condannati per l’accusa di cospirazione. L’accusa di pornografia infantile prevede una pena detentiva fino a 30 anni.

Il piano, per quanto folle, era stato parzialmente attuato con inquietante razionalità. I procuratori federali sostengono che Thomas si sia arruolato nell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti nel gennaio 2025 per ottenere un addestramento militare che “sarebbe stato utile per portare a termine l’attacco armato”.

Nell’agosto 2024, Weisenburg si è iscritto alla North Texas Fire Academy di Rockwall, in Texas, per ricevere un addestramento speciale: il suo progetto però è naufragato nel giro di 6 mesi.

Entrambi hanno seguito corsi di lingua creola haitiana e hanno svolto ricerche su munizioni e armi, compresi fucili di tipo militare. Secondo l’atto d’accusa, i due avevano pianificato di trasportare armi da fuoco, munizioni ed esplosivi a bordo di una barca a vela. Weisenburg si sarebbe recato in Thailandia per iscriversi a una scuola di vela in preparazione all’acquisto della barca a vela e in vista del viaggio verso l’obiettivo.

