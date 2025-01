Iran, Meloni: “Chiamare ieri madre Sala emozione più grande mai provata”

(Adnkronos) – “Non ritengo di dovermi difendere dalla previsione di rappresentare un limite o un problema per la libertà di stampa e dunque per la democrazia”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo nella conferenza stampa di inizio anno dopo il discorso del presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli. “Sento dire spesso che io non risponderei abbastanza alle domande” dei giornalisti, “ho chiesto di fare a spanne un calcolo delle domande alle quali ho risposto” nel 2024 e sono state “350 domande, più di una al giorno”, ha detto al presidente del Consiglio. “Ho fatto la scelta di non partecipare alle conferenze stampa” dopo i Consigli dei ministri perché “Giorgia Meloni al governo non è da sola”, ha puntualizzato la premier. La premier partecipa alla annuale conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare. Alle 18 Meloni presiederà a Palazzo Chigi la riunione del Cdm. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)