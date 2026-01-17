10.7 C
Firenze
sabato 17 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Italia-Giappone, Meloni e le bacchette a tavola: “Takaichi mi ha fatto i complimenti”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Ho usato le bacchette a tavola, il primo ministro Takaichi mi ha anche fatto i complimenti per come le ho usate, perché dice che ero brava a farlo…”, racconta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a proposito dell’incontro con l’omologa nipponica durante la visita in Giappone.  

A chi le chiede, durante un punto stampa all’ambasciata italiana a Tokyo, come può essere protagonista l’Italia in una nuova K-pop diplomacy (con riferimento ai rapporti con Giappone e Corea), Meloni risponde: “Penso che noi dobbiamo sempre e solo essere noi stessi, portatori della nostra identità, capaci di essere aperti, capaci anche di tirare fuori un po’ un lato umano, creativo, che la nostra nazione da sempre è in grado di rappresentare. E penso che questo alla fine stia facendo la differenza nella nostra capacità di costruire relazioni che sono solide, che sono certamente politiche, che sono strategiche, ma che sono spesso anche umane. E questo non fa male”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.7 ° C
12.1 °
9.2 °
81 %
0.5kmh
60 %
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
10 °
Mar
8 °
Mer
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1153)ultimora (1035)Eurofocus (50)demografica (36)sport (32)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati