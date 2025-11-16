18.4 C
Firenze
domenica 16 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Italia-Norvegia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia. La Nazionale azzurra sfida oggi, domenica 16 novembre, la Norvegia – in diretta tv e streaming – a San Siro nell’ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La squadra del ct Gattuso è reduce dalla vittoria in extremis per 2-0, firmata Mancini ed Esposito, contro la Moldavia, mentre la Norvegia si è imposta in casa contro l’Estonia per 4-1 grazie alle doppiette di Haaland e Sorloth. 

Gli scandinavi hanno così potuto festeggiare di fatto (a meno che l’Italia non riesca nell’impresa di vincere 9-0 questa sera) l’accesso diretto alla fase finale di un Mondiale, che mancava da 27 anni. La Norvegia, che ha battuto gli azzurri per 3-0 nella prima giornata, è infatti prima del girone con 21 punti, a +3 sull’Italia e con una migliore differenza reti, condizione che gli permetterebbe di chiudere in testa al gruppo anche in caso di arrivo a pari punti. 

 

La sfida tra Italia e Norvegia è in programma oggi, domenica 16 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Cristante, Dimarco; Retegui, Raspadori. Ct. Gattuso 

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken 

 

Italia-Norvegia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Rai. La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.4 ° C
18.9 °
16.9 °
76 %
4.1kmh
40 %
Dom
16 °
Lun
18 °
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1534)ultimora (1432)sport (56)demografica (46)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati