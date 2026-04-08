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Finisce fuori strada e si ribalta con l’auto a Scarlino

La conducente, sempre cosciente durante tutte le fasi del soccorso, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118

Cronaca
REDAZIONE
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Finisce fuori strada e si ribalta con l'auto a Scarlino (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura

SCARLINO – Pomeriggio di paura sulla strada provinciale del Puntone, nel comune di Scarlino, dove una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica è dovuta intervenire d’urgenza a causa di un rocambolesco incidente stradale. Per cause che sono tuttora al vaglio delle autorità, una donna alla guida della propria autovettura ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata. La corsa dell’auto si è interrotta violentemente contro un ponticino laterale, un impatto che ha causato il ribaltamento del veicolo su un fianco, lasciando la conducente intrappolata nell’abitacolo.

All’arrivo dei soccorsi, i vigili del fuoco hanno immediatamente iniziato le delicate operazioni di estrazione per liberare la donna dalle lamiere. Una volta portata in salvo, la conducente, che fortunatamente è rimasta sempre cosciente durante tutte le fasi del soccorso, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto per le valutazioni mediche del caso. Successivamente, gli uomini del distaccamento di Follonica hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e al suo complicato riposizionamento sulla sede stradale per permetterne la rimozione.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Scarlino, che si sono occupati dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e hanno gestito la viabilità sulla provinciale, pesantemente rallentata per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso. Restano ancora da accertare le ragioni che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. 

© Riproduzione riservata

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