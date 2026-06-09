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Castelnuovo Garfagnana, Carabinieri scoprono serra in casa: arrestato un quarantenne con due chili di marijuana

Fermato in flagranza di reato: il Tribunale di Lucca ha convalidato il provvedimento, disponendo la misura cautelare dell'obbligo di firma per l'indagato

Cronaca
REDAZIONE
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Furto Ipercoop
Crediti: Ig|@armadeicarabinieri
1 ' di lettura

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – I controlli stradali sul territorio della Garfagnana e della Media Valle, raddoppiati nel corso di quest’anno, hanno portato a un importante sviluppo sul fronte del contrasto al mercato degli stupefacenti. L’operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, si è conclusa con l’arresto di un uomo e il sequestro di un ingente quantitativo di sostanza illecita.

L’indagine è scaturita dai servizi di prevenzione e pattugliamento pianificati dall’Arma. Gli accertamenti avviati dai militari del Nucleo Operativo, supportati nell’esecuzione dai Carabinieri della Stazione di Camporgiano e della Sezione Operativa, hanno permesso di fare scattare il blitz all’interno di un’abitazione di Castelnuovo di Garfagnana.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno sorpreso un quarantenne del posto in flagranza di reato. All’interno delle mura domestiche l’uomo custodiva oltre due chilogrammi di marijuana già essiccata e 9 piante della stessa specie, ormai giunte a un avanzato grado di maturazione. L’appartamento era stato attrezzato come una vera e propria serra per la coltivazione al chiuso (indoor): i militari hanno infatti rinvenuto e sequestrato fertilizzanti specifici, pannelli riflettenti e lampade usate per l’irraggiamento artificiale delle piante.

Dopo l’arresto, il quarantenne è stato temporaneamente collocato in regime di custodia domiciliare, in attesa di comparire davanti al Giudice di Lucca per il processo con rito direttissimo. Il Tribunale, nel convalidare il provvedimento restrittivo, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma periodico presso gli uffici della Polizia Giudiziaria.

© Riproduzione riservata

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