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Incendio a Vicopisano: rogo sotto controllo, Arpat e Asl monitorano l’aria fino a domani

Massima attenzione per la salute pubblica: i tecnici sanitari e ambientali procedono alla ricerca di diossine, furani e agenti nocivi

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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L'incendio a Vicopisano (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura

VICOPISANO – Migliora lo scenario sul fronte del rogo che ha colpito il territorio di Vicopisano. Le ultime relazioni tecniche indicano che l’incendio è entrato nella fase di contenimento, anche se i tecnici e i soccorritori sono ancora sul posto per completare le operazioni di spegnimento e per procedere alla messa in sicurezza dell’intera area colpita dalle fiamme.

Parallelamente alle attività di spegnimento, si è attivata la macchina dei controlli sanitari e ambientali. I tecnici di Arpat e dell’Asl Toscana Nord Ovest, mobilitati fin dalla giornata di ieri, stanno portando avanti una serie di campionamenti mirati nelle zone investite dalla colonna di fumo. La vigilanza e i rilevamenti sul campo proseguiranno senza sosta fino alla mattinata di domani, con lo scopo di registrare e analizzare le possibili ricadute delle emissioni sul territorio circostante.

Le analisi seguono un protocollo operativo ben definito in questi scenari di emergenza. Gli esami di laboratorio sono indirizzati nello specifico alla ricerca di tre precise categorie di agenti inquinanti che tendono a svilupparsi a causa della combustione: gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le diossine e i furani (Pcdd/F) e i policlorobifenili (Pcb). Il monitoraggio costante di queste sostanze servirà a stabilire con esattezza l’eventuale livello di impatto e contaminazione subìto dall’ambiente locale.

© Riproduzione riservata

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