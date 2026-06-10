Spaccio di cocaina, doppia denuncia dai carabinieri a Monteriggioni

MONTERIGGIONI – Nella tarda serata di lunedì (8 giugno) nel corso di uno specifico e mirato servizio antidroga svolto nel comune di Monteriggioni, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno proceduto al controllo di due sospetti. La tempestiva operazione ha consentito di rinvenire nella loro disponibilità 16 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione, strumentazione che conferma la chiara destinazione illecita della sostanza.

A conclusione delle indagini, i due ragazzi di 20 e 22 anni, di origini magrebine e in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale, sono stati denunciati alla procuira di Siena per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.