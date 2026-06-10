23 C
Firenze
mercoledì 10 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Spaccio di cocaina, doppia denuncia dai carabinieri a Monteriggioni

Due ragazzi di 20 e 22 anni avevano a disposizione 16 grammi di droga e un bilancino di precisione: chiari segni dell'attività da pusher

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Spaccio di cocaina, doppia denuncia dai carabinieri (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

MONTERIGGIONI – Nella tarda serata di lunedì (8 giugno) nel corso di uno specifico e mirato servizio antidroga svolto nel comune di Monteriggioni, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno proceduto al controllo di due sospetti. La tempestiva operazione ha consentito di rinvenire nella loro disponibilità 16 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione, strumentazione che conferma la chiara destinazione illecita della sostanza.

A conclusione delle indagini, i due ragazzi di 20 e 22 anni, di origini magrebine e in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale, sono stati denunciati alla procuira di Siena per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
23 ° C
23.6 °
21 °
61 %
0.5kmh
20 %
Mer
29 °
Gio
27 °
Ven
30 °
Sab
32 °
Dom
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eurofocus (2070)Adnkronos (2017)ultimora (1103)Video Adnkronos (330)ImmediaPress (291)sport (110)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati