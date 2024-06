Italia-Turchia, le formazioni ufficiali: ecco gli 11 in campo

(Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Italia-Turchia, primo test amichevole degli azzurri in vista di Euro 2024, che inizierà alle ore 21 allo stadio Dall'Ara di Bologna. Pellegrini vince il ballottaggio con Folorunsho. In campo anche Orsolini e Chiesa alle spalle di Retegui. In porta Vicario. In tribuna Barella, Scamacca e Provedel. La Turchia in campo che con Yildiz, Calhanoglu, stelle di Juventus e Inter. Questi gli 11 iniziali. ITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Cristante; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui. All. Spalletti. TURCHIA (4-2-3-1): Altay; Celik, Ayhan, Kabak, Muldur; Bardakci, Aydin; Yildiz, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz. All. Montella. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)