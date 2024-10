Juventus, Motta: “Spettacolo con l’Inter ma è il passato. Koopmeiners recuperato”

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A. Pochi giorni dopo il pari spettacolo contro l’Inter, i bianconeri affronteranno il Parma nella decima giornata di campionato: “Ogni partita è diversa, ma vogliamo competere, vogliamo fare una grande prestazione per arrivare al nostro obiettivo. Ma lo dobbiamo meritare come sempre. Dobbiamo fare bene in tutte le fasi per poter alzare la probabilità di arrivare a un risultato positivo”, a dirlo Thiago Motta, tecnico bianconero nella conferenza della vigilia. “Cosa c’è dietro l’esclusione di Gatti? Non esiste nessun malinteso, nessun calo d’impegno negli allenamenti. Sono soltanto scelte che faccio prima della partita e abbiamo bisogno di tutti. Federico fa parte di questo gruppo, quando ha giocato ha fatto bene, quando gli altri hanno giocato, hanno fatto bene anche loro. Le scelte vanno fatte sempre per il bene della squadra e per il bene della Juventus. Ma non esiste nessun caso”, ha spiegato il tecnico bianconero. “Chi può giocare al posto di Vlahovic? Quando riposerà vedremo il momento e di cosa abbiamo bisogno davanti. Tanti giocatori possono giocare. Recupereremo Koopmeiners, vedremo se dal primo minuto o a gara in corso”. Thiago Motta è tornato su

Inter-Juve

: “Tutto quello che abbiamo fatto in maniera positiva bisognerà continuare a farlo e migliorare le cose che non sono state fatte bene. La partita rimane nel passato e la testa va al 100% al Parma. Se ci sentiamo più vicini all’Inter? In quella partita abbiamo fatto bene in alcuni momenti, in altri meno. Abbiamo finito molto bene la partita, avendo anche la possibilità di vincerla. È stato un bello spettacolo, ma rimane nel passato e pensiamo alla prossima che rimane la più importante”, ha continuato, “sono concentrato sul nostro calendario. Tutto il resto conta poco. Dobbiamo imparare a gestire meglio alcuni momenti per rimanere in partita e portare il risultato dalla nostra parte”. Una battuta anche su Milan-Napoli, in programma questa sera: “Non la guarderò. Ho la cena a casa con la mia famiglia. Il Milan è lontano, il Napoli lo abbiamo già affrontato, no, non la guarderò”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)