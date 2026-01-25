7.3 C
Juventus-Napoli: orario, precedenti e dove vederla in tv

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Big match nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Juventus ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sono reduci dal successo di Champions League contro il Benfica, battuto 2-0 in casa, mentre la squadra azzurra ha pareggiato per 1-1 a Copenaghen. 

 

La sfida tra Juventus e Napoli è in programma oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti 

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte 

 

Juventus-Napoli sarà visibile in diretta televisiva su Dazn, tramite smart tv, ma anche sui canali SkySport. Partita visibile inoltre in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

