Kalinskaya, ancora dubbi con Sinner: “La sua vittoria non cambia nulla”

Anna Kalinskaya e Jannik Sinner non smettono di far parlare. La coppia formata dalla tennista russa e dall'azzurro, fresco vincitore degli Australian Open 2025, ha vissuto un momento di crisi che ora sembra alle spalle. O forse no. I due non si sono mai esposti pubblicamente sull'argomento, rimanendo piuttosto riservati sulla loro vita privata e disseminando indizi social che facevano intendere che qualcosa non andava. Ora, ad alimentare i rumors, sono arrivate le enigmatiche parole di Kalinskaya, alla vigilia del torneo di Singapore. Durante la conferenza di presentazione, è arrivata l'inevitabile domanda sul trionfo di Sinner a Melbourne e sullo stato della loro relazione. Domanda a cui però Kalinskaya non ha dato una risposta chiara: "Non penso che ci sia pressione su di noi ora. La sua vittoria non cambia nulla". Kalinskaya si era dovuta ritirare dagli Austalian Open ancora prima di scendere in campo, a poche ore dal suo esordio nel primo Slam della stagione contro l'australiana Kimberly Birrell. La tennista russa, 26 anni, era infatti ancora alle prese con i problemi fisici che hanno già compromesso parte del suo 2024.