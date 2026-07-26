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Karlsruhe-Inter, amichevole oggi: orario e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Inter in campo oggi domenica 26 luglio per l’amichevole sul campo del Karlsruhe, in Germania. I nerazzurri, campioni d’Italia, affrontano la formazione della seconda divisione tedesca nel match in diretta tv e streaming. Il calcio d’inizio è fissato per le 16.30. 

Karlsurhe (3-5-2) – Bernat; Kobald, Franke, Scholl; Pinto Pedrosa, Zor, Vaananen, Eichinger, Bergh; Fukuda, Laghrissi. 

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Barella, Dimarco; P. Esposito, Topalovic. 

La partita sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Dazn e Sky Sport (canale 202). In streaming sarà disponibile su Dazn, Sky Go, Now e Inter tv. Il match potrà essere acquustato in pay per view su OneFootball e su Dazn se non si è abbonati. 

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