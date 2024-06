La Russa: “Candidatura Salis per scarcerazione, non è democrazia”. Avs: “Gli brucia nostra vittoria”

(Adnkronos) – Quella di Ilaria Salis "è una candidatura per far scarcerare una persona" si tratta di "qualcosa che non appartiene alla democrazia, ma dal loro punto di vista era un elemento propagandistico da usare". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di Radio 24. L'elezione di Salis "non la considero una sorpresa – ha aggiunto la seconda carica dello Stato – nell'ultimo giorno di campagna elettorale mi hanno chiesto un sondaggio e avevo detto andrà bene Fdi, andrà bene Schlein e avevo aggiunto che non ci sarebbe stato dubbio che sarebbe stato premiato il partito della Salis". "Essendo stata eletta bisogna consentirle di partecipare ai lavori", ha concluso La Russa. A stretto giro la replica di Alleanza Verdi e Sinistra. "Il presidente del Senato ha usato frasi scomposte e sconnesse a proposito della nostra candidatura di Ilaria Salis – ha affermato la capogruppo Avs alla Camera, Luana Zanella – Dice che non è democratica. La frase è talmente destituita di fondamento da lasciar capire che a La Russa brucia la vittoria di una forza politica come la nostra che radicalmente contesta in modo teorico e pratico i sistemi autoritari. La nostra scelta è stata fatta per salvare la democrazia, non contro. Se ne faccia una ragione!". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)