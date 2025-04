Lazio-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Punti pesanti in palio all’Olimpico. Oggi, lunedì 28 aprile, la Lazio ospita il Parma nel monday night del 34esimo turno di Serie A. I biancocelesti, al momento settimi in classifica a -3 dal quarto posto della Juve, proveranno l’aggancio alla zona Champions. La squadra di Chivu, sestultima con 31 punti, tenterà invece uno scatto che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica salvezza. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Parma, in campo alle 20.45:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Parma (3-5-2): Suzuki; Balogh, Leoni, Valenti; Delprato, Hernani, Keita, Sohm, Valeri; Bonny, Pellegrino. All. Chivu. Lazio-Parma sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). Match disponibile anche in streaming su Dazn, Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)