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Legge elettorale, deputati di Vannacci filmano il voto segreto: scoppia la protesta in Aula

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Polemica alla Camera dopo la diffusione delle immagini realizzate dai deputati di Futuro Nazionale durante il voto segreto sull’emendamento della legge elettorale relativo alle preferenze. Il filmato, girato per documentare il voto dei parlamentari del gruppo di Roberto Vannacci, è stato al centro delle proteste delle opposizioni, che hanno chiesto un Ufficio di presidenza dei questori per verificare quanto accaduto. 

La richiesta è stata respinta con 196 voti contrari, provocando la protesta delle forze di opposizione in Aula. A quel punto il presidente di turno della Camera, Giorgio Mulè, ha sospeso la seduta. 

I deputati di Futuro Nazionale hanno spiegato di aver registrato il momento del voto per respingere i sospetti di essere tra i franchi tiratori che hanno contribuito alla bocciatura dell’emendamento sulle preferenze, passato con un solo voto di scarto. 

 

“Sicuramente non è stato elegante riprendere le pulsantiere dei deputati di Futuro Nazionale durante la votazione sulle preferenze di FdI, ma, conoscendo l’elevata presenza di falsi ipocriti che animano l’Aula di Montecitorio, siamo stati costretti a farlo per dimostrare che chi ha affossato le preferenze possono essere stati tutti nel centro destra ad eccezione dell’unico partito di destra”, ha detto il presidente di Futuro Nazionale con Vannacci, Edoardo Ziello. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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