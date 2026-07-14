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Maltempo e forti temporali al Nord, scatta allerta gialla in due regioni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Non solo caldo record, ma anche un’ondata di maltempo sull’Italia. Previsti per la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio, forti temporali al Nord. E scatta l’allerta gialla in due regioni. 

 

 

“L’indebolimento del campo di alta pressione sul Nord-Italia, associato a correnti di aria più fresca in quota, favorirà, nel pomeriggio e nella serata” di oggi, “l’innesco di temporali anche di forte intensità su gran parte delle regioni settentrionali”, riferisce il Dipartimento della Protezione Civile in una nota.  

“Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. L’avviso prevede, dal primo pomeriggio di oggi temporali, anche di forte intensità su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica, prosegue la nota. 

Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio, è stata quindi valutata allerta gialla per rischio temporali su Veneto e su gran parte di Emilia-Romagna. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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