Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Nuova Medicina d’urgenza cruciale per territorio”

(Adnkronos) – “Abbiamo avuto modo di utilizzare l’Unità di Medicina d’urgenza già durante il Giubileo dei giovani. E’ un momento molto importante per la nostra comunità e per la capacità di offrire un servizio ulteriore al territorio, integrando assistenza, ricerca e attività cliniche all’interno del nostro policlinico universitario”. Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata, partecipando all’inaugurazione della nuova Unità di Medicina d’urgenza del Policlinico Tor Vergata, realizzata grazie ai fondi giubilari previsti dalla Dgr 22/2024. 

Il potenziamento della medicina d’urgenza rappresenta “una tappa molto significativa rispetto alle esigenze che questo territorio manifesta – sottolinea il rettore – Durante il Giubileo si è mostrata perfettamente in grado di gestire anche un numero molto elevato di potenziali pazienti. Siamo convinti che questo ci permetterà di continuare a offrire il miglior servizio possibile alla nostra comunità. La realizzazione di questa unità, così come il futuro ampliamento che prevede ulteriori posti letto, ci consentirà di essere sempre più vicini alle esigenze delle persone e di rispondere in modo tempestivo e adeguato alle richieste del territorio”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

