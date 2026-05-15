L’ex star di ‘Zack e Cody’ Dylan Sprouse e Barbara Palvin aspettano un figlio, la rivelazione a Cannes

(Adnkronos) –

Dylan Sprouse e Barbara Palvin saranno presto genitori. La supermodella ungherese, 32 anni, ha mostrato per la prima volta il pancione sul red carpet del 79esimo Festival di Cannes insieme all’attore e marito, 33 anni.

Per la sfilata sul tappeto rosso, Sprouse ha scelto un tuxedo blu scuro con rever e bottoni neri. Barbara Palvin, invece, ha optato per un abito vaporoso color ‘azzurro baby’, stretto sul busto e più ampio nella gonna, con piume applicate sul fondo ‘ton sur ton’. I due erano raggianti: si sono scambiati sorrisi e hanno accarezzato a turno il pancione. Questa gravidanza arriva dopo un percorso personale complesso. Quale tempo fa, la supermodella ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per l’endometriosi: “L’intervento mi ha aiutata molto e sono grata”, aveva scritto sui social, incoraggiando le altre donne alla prevenzione.

Secondo quanto riportato da ‘Tmz’ la nascita sarebbe prevista tra agosto e settembre, anche se al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Per i due si tratta di un nuovo capitolo importante di un amore nato con un messaggio sui social. Dylan Sprouse e Barbara Palvin stanno insieme dal 2018, anno in cui tutto è cominciato con un messaggio su Instagram inviato dall’ex star di Disney Channel (insieme al fratello gemello Cole, protagonisti della sitcom ‘Zack e Cody al Grand Hotel’). Lei – come lui ha raccontato più volte con ironia – gli rispose soltanto sei mesi dopo, dando il via a una storia che da allora non si è più fermata.

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