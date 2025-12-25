8.6 C
Firenze
giovedì 25 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lotteria da record, vince 1,8 miliardi con il Powerball negli Usa

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una vincita da record negli Stati Uniti. Una schedina giocata in Arkansas si aggiudica il jackpot da 1,8 miliardi di dollari, il secondo più alto della storia. Il giocatore fortunato ha azzeccato i 6 numeri estratti: 4, 25, 31, 52 e 59 a cui si aggiunge il Powerball 19. Il montepremi complessivo raggiunge la cifra di 1 miliardo e 817 milioni di dollari. “E’ un premio che cambia la vita”, dice Matt Strawn, presidente del Powerball Product Group e CEO di Iowa Lottery. 

Il vincitore, per adesso ancora anonimo, potrà scegliere tra 2 diverse soluzioni per riscuotere la vincita. Può ricevere subito 834,9 milioni di dollari in un’unica soluzione o ricevere l’intera cifra, che si intende lorda, diluita in 30 anni: un pagamento immediato e poi 29 pagamenti con un incremento del 5% ogni anno. 

L’estrazione di Natale ha reso felici altri 8 giocatori negli Stati Uniti: sono quelli che hanno indovinato 5 numeri aggiudicandosi premi da 1 milione di dollari. Altri 114 schedine si sono aggiudicate 50mila dollari e 31 hanno vinto 100mila dollari. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
8.6 ° C
9.1 °
6.7 °
77 %
5.7kmh
75 %
Gio
9 °
Ven
10 °
Sab
12 °
Dom
11 °
Lun
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1246)ultimora (1115)sport (50)Eurofocus (49)demografica (32)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati