Luca Carboni: “Si può nascere due volte”. Il suo concerto una messa laica che emoziona

(Adnkronos) – “Si può nascere due volte”. La butta lì Luca Carboni dopo aver aperto la sua data Romana del ‘Rio Ari O tour’ con ‘Primavera’, la stagione della rinascita appunto. La butta lì con quella sua voce calma, quella inconfondibile zeppola bolognese, quel suo essere discreto, intimo. Lo dice per spiegare come si sente, cosa prova, ora che, dopo l’incubo della malattia, è tornato a cantare a suonare davanti al pubblico. Deve aver avuto tanta paura ( chi non ne avrebbe quando un medico ti dice che c’è qualcosa che non va). E questa paura l’ha combattuta con una sofferenza silenziosa e una voglia di vita semplicemente prepotente. E così è rinato. E ad abbracciarlo c’è il suo pubblico, diverse generazioni, ‘cento milioni di cuori, cento milioni di matti’.

Il nuovo Luca prende il meglio di tutti i Luca che abbiamo conosciuto. Perché come i più grandi artisti reagisce alla sofferenza e al dolore con la musica, la poesia, la pittura sfoderando capolavori che vanno oltre le sette note, i colori, le prospettive ordinarie.

E così il nuovo Luca cavalca la sua produzione, a tratti profetica, dagli esordi di ‘Ci stiamo sbagliando Ragazzi’ e ‘Fragole buone buone’. Fa piangere il Palalottomatica ricantando ‘La mamma’. Si diverte con Forever e quella spensieratezza anni ’80 quando tutti pensavamo che tutto fosse possibile: bastavano un paio d’occhiali da sole e scegliere bene il colore della tshirt. E ti giri e a cantare parola per parola ci sono uomini che hanno perduto addominali e capelli, donne con qualche ruga e una ricrescita che tradisce. Non mancano i giovani e li vedi sorpresi ascoltare testi che sono poesie che gli fanno spalancare occhi e bocca.

Luca non fa il divo. Forse non lo ha mai fatto o non ci è mai riuscito per quell’adolescenza provinciale, quella religione che lo ha un po’ asfissiato e ora invece lo fa volare. Luca ringrazia il pubblico, racconta quando andò a Roma sulla Tiburtina a firmare il primo contratto con la mitica Rca incredulo di incontrare al bar Renato Zero e Francesco De Gregori. Non parla di politica, di guerre. “Meglio che parlino le mie canzoni” dice. Ma non parlano solo le sue canzoni parlano anche i suoi quadri digitalizzati e in movimento sui maxi schermi. Sembra De chirico quando scorrono archi e palazzi sulle note de ‘La mia Città ‘, c’è Andy Wharrol qui, kandinsky e Keith Hairing là e forse anche un po’ Bansky in un tribudio di immagini e colori da far invidia a photoshop. Intanto la sua band si scatena (batteria, sax, percussioni, 3 chitarre, basso e tastiere). Una band vera di quelle che non si incontrano facilmente ai concerti.

Il nuovo Luca ha studiato bene lo show. Elegante per tutte e 27 le canzoni. Lo rallenta quando accompagnato solo dalla chitarra acustica intona Farfallina, Silvia lo sai e Gli autobus di notte. La sua voce a 63 anni, non è più quella del giovane dal capello ingelatinato, arriva comunque al cuore lo accarezza e lo schiaffeggia. Perché la vita, che luca canta e ama, é così; “vedi che è bella la vita, basta andare più piano”.

Poi riparte a tutto ritmo con un ospite speciale: microfono in mano arriva Tommaso Paradiso che probabilmente fa parte dei cento milioni di cuori e di matti. Canta Tommaso felice, sciolto, incita il pubblico e poi si inginocchia davanti a Luca come un raccatapalle davanti al suo campione. Arrivano ‘Mare mare’, ‘Luca lo stesso’.

È una messa laica quella del nuovo Luca che regala al pubblico abbracci, carezze, sorrisi, amore.

Forse Luca non lo sa, probabilmente non lo vuole sapere e sicuramente non ci crederà, ma il suo è un concerto profondamente spirituale, per qualcuno una guarigione, un cambiamento. Si può nascere due volte. Si, si può.

Esci dal concerto, non vedi San Luca ma il Fungo dell’Eur. Anche lui è cambiato: in cima non ha più il display rosso con la temperatura. Ma tanto non fa freddo. Non fa caldo. Si sta bene. (di Davide Desario)

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