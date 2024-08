Madonna a Terracina, toccata e fuga per la popstar e il nuovo boyfriend

(Adnkronos) –

Continua la vacanza italiana di Madonna che, dopo Portofino, Capri e Pompei, ieri sera si è concessa una cena a Terracina, località balneare del litorale pontino, a pochi chilometri da Sperlonga. Sbarcata dallo yacht degli amici Dolce & Gabbana, la popstar si è concessa una cena con un gruppo di amici, accompagnata sempre dal suo giovanissimo boyfriend Akeem Morris. Antipasti misti di pesce, crudi di mare e tartare, primi piatti solo ‘cacio e pepe’. Gran finale con dolci della casa: frolle al cioccolato e caramello, frolle al cioccolato bianco e limone, mille foglie ai frutti di stagione. Niente alcol, niente caffè, nessun amaro. Questo il menù servito dallo chef del ristorante ‘Al Giardino’, nel cuore del centro storico della cittadina laziale. “Siamo felici e orgogliosi che una grande artista come Madonna abbia scelto di trascorrere, anche poche ore, a Terracina – racconta all’Adnkronos lo chef Luigi Maria Pernarella -. Abbiamo tenuto aperto il locale anche per gli altri clienti. Quando hanno prenotato per le 22.30, a nome della popstar, ci hanno chiesto semplicemente la massima riservatezza, di non essere importunati o disturbati. E così è stato. Niente foto, niente video, nessuna dedica. Quelli le lasciamo ad altri locali”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)