Maltempo oggi in Sicilia, Sardegna e Calabria: allerta rossa e scuole chiuse

(Adnkronos) – Restano nella morsa del maltempo Sicilia, Sardegna e Calabria a causa dell’arrivo del ciclone Harry. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per tutta la giornata di oggi, 20 gennaio, che prevede l’allerta rossa per le tre regioni.  

In Sicilia persistono in particolare “venti di burrasca dai quadranti orientali con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte”. Le precipitazioni saranno “diffuse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto su zone orientali e meridionali con quantitativi cumulati molto elevati”. Prevista frequente attività elettrica e locali grandinate. 

Le scuole saranno chiuse a Catania, Palermo, Agrigento e Messina. A Catania sono chiusi anche negozi, musei, biblioteche comunali, mercati storici e rionali e manifestazioni ed eventi all’aperto; a Messina e Palermo chiusi cimiteri, ville e impianti sportivi comunali. 

Anche a Cagliari saranno chiusi gli asili, le scuole e l’Università, gli uffici pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi, i mercati civici, i parchi pubblici, i centri d’arte e le biblioteche. L’allerta rossa per rischio idrogeologico riguarda principalmente le zone di Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura.  

Scuole chiuse nella giornata di oggi anche in molte zone della Calabria: nelle province di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia.  

