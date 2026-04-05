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Spaccia cocaina e hashish davanti al locale, in manette pusher di 28 anni

Alla vista dei carabinieri ha tentato di dileguarsi abbandonando lo stupefacente. In casa aveva altra droga e soldi

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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(foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Nella notte i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato un uomo di 28 anni, originario del Marocco, nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, effettuato nei pressi di un locale in via Mariti a Firenze. I militari, durante il controllo dell’area davanti all’ingresso dell’esercizio, hanno notato l’uomo che, alla vista dell’autoradio, ha tentato di dileguarsi lasciando cadere a terra un involucro.

Prontamente fermato, i carabinieri hanno recuperato quanto abbandonato, accertando che si trattava di una busta contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina e di un ulteriore quantitativo di hashish. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire nella disponibilità dell’uomo una consistente somma in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio. La sostanza stupefacente, pari a circa 8 grammi di cocaina e 37 grammi di hashish, è stata sottoposta a sequestro unitamente al denaro.

L’uomo è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito, dai quali è emerso che era irregolare sul territorio nazionale ed è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo che si è celebrato nella mattinata di ieri (4 aprile) all’esito del quale è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

© Riproduzione riservata

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