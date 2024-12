Manovra, oggi fiducia e voto finale alla Camera

(Adnkronos) –

Manovra 2025, ultimo atto alla Camera. A Montecitorio è infatti il giorno delle dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul disegno di legge ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (C. 2112-bis-A)’. Per quanto riguarda i tempi, alle 11 inizierà la chiama per l’appello nominale. Alle 20, quindi, l’esame della Nota di variazione. Le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento inizieranno a partire dalle 21. Una volta terminato l’iter alla Camera, sarà la volta della seconda lettura in Senato. Rispetto a quanto previsto, e per la prima volta nella storia repubblicana, il testo della manovra non farà un nuovo passaggio in commissione bilancio. Questo perché sono state trovate coperture in più per circa 100 milioni di euro nel 2025 e altrettanti nel 2026. Questa sovracopertura, spiegano le fonti, confluirà nel conto di controllo, strumento previsto dal Psb, per abbattere il deficit. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)