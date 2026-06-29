Maresca è il allenatore del Manchester City, il Chelsea lo attacca: “Ci siamo sentiti traditi dalle sue dimissioni”

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Il Manchester City ha ufficialmente il nuovo allenatore. E’ l’italiano Enzo Maresca che prende il posto di Pep Giuardiola. Il tecnico ha firmato un contratto triennale fino all’estate del 2029. Per Maresca si tratta della sua terza esperienza al Club, e arriva forte di un bagaglio di esperienza e successi ai massimi livelli. “Conosco molto bene il Manchester City e avere la possibilità di allenare questa squadra è un’opportunità straordinaria per me”, ha dichiarato Maresca. “Il City è una società calcistica gestita in modo incredibilmente efficiente. Tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e mirato. Per un allenatore, questa è una situazione ideale. Mi offre la stabilità di cui ho bisogno per svolgere il mio lavoro in modo efficace. Questa sarà la mia terza esperienza qui. Conosco questo club, conosco le esigenze e conosco le aspettative. La qualità delle persone che lavorano qui è ciò che rende questo posto così speciale, e voglio ringraziarle per la fiducia che hanno riposto nelle mie capacità”, ha sottolineato il tecnico che non vede l’ora di iniziare: “L’obbiettivo è vincere e giocare un buon calcio e che ci godiamo la pressione di rappresentare il Manchester City”.

Pochi minuti dopo l’annuncio dei citizens, il Chelsea, ex squadra di Maresca ha emesso un duro comunicato attaccando l’ex tecnico. “Nell’autunno dello scorso anno, il club è stato avvisato dal nostro ex allenatore che ci poteva essere l’occasione per lui di sostituire Pep Guardiola a fine stagione. È diventato chiaro per noi che lui fosse deciso a perseguire questa opportunità nonostante fosse vincolato da un contratto a lungo termine che non aveva il diritto di rescindere. A dicembre 2025, il nostro allenatore si è dimesso allimprovviso. Ovviamente, ci siamo sentiti traditi poiché non potevamo credere che la sua testa e il suo cuore fossero concentrati su un altro club nonostante fosse arrivato al Chelsea solo l’anno prima. Nessun club vuole cambiare il proprio allenatore a metà stagione. Tuttavia, alla luce della sua decisione di non continuare ad adempiere ai suoi doveri fino alla fine della stagione, al club non è rimasta altra scelta se non proteggere i nostri giocatori, i nostri tifosi e il simbolo del club accettando le sue dimissioni. Date le circostanze e il reciproco rispetto tra i club, è stato raggiunto un accordo con il Manchester City che include il pagamento di un indennizzo. È stato raggiunto anche un accordo confidenziale con l’ex allenatore in base al quale, anche lui pagherà un indennizzo”.

Non si è fatta attendere la replica di Maresca alla nota dei Blues: “La decisione di andarmene è stata solo mia. Le mie dimissioni dal Chelsea mi hanno aperto la strada per unirmi al Manchester City, un club che conoscevo molto bene. Sono felicissimo di essere ora al Manchester City. Riconosco che la mia partenza dal Chelsea a metà stagione ha causato disagi al club e me ne scuso. Non era né mia intenzione né mio desiderio”.

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