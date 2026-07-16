Marito Roccella, ricerche no stop nel lago di Vico: prosegue ‘staffetta’ soccorritori

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Vanno avanti ininterrotte nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, disperso da sabato 27 giugno. Circa quindici le unità dei vigili del fuoco al lavoro oggi: accanto ai nuclei di sommozzatori provenienti daTaranto, Reggio Calabria e Cagliari, nelle operazioni sono impegnati anche i soccorritori acquatici con le moto d’acqua e gli esperti topografi, oltre a un’unità di Comando locale per il coordinamento dell’intervento. Da giorni gli specialisti di vigili del fuoco, polizia, carabinieri e guardia di finanza in una staffetta senza soluzione di continuità perlustrano il bacino alla ricerca di ogni elemento utile.

Le condizioni del lago, con fondali limacciosi e una visibilità estremamente ridotta, rendono necessario anche l’impiego di strumenti tecnologici di ultima generazione, come sonar e robot. Cavallari, 84 anni, sabato 27 giugno era in gita sul lago insieme alla moglie quando si è tuffato dalla barca. Da quel momento, però, non è più riemerso. Le ricerche no stop, però, non hanno ancora dato alcun esito.

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