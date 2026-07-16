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Tour de France, oggi tappa 12: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il Tour de France 2026 torna protagonista con la dodicesima tappa. Oggi, giovedì 16 luglio, la Grande Boucle riprende la sua corsa – in diretta tv e streaming – con una frazione da 179,1, chilometri che partirà dal Circuito Nevers Magny-Cours e arriverà a Chalon-sur-Saône. In maglia gialla sempre il grande favorito alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogacar. 

 

Il percorso della dodicesima tappa del Tour de France sarà prevalentemente pianeggiante. I ciclisti partiranno dal circuito Nevers Magny-Cours e arriveranno a Chalon-sur-Saône al termine di un percorso di 179,1 km, con 1800 m di dislivello. Il gruppo passerà per Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Decize, Cercy-la-Tour, Luzy, Cuzy, Toulon-sur-Arroux, Montceau-les-Mines, Blanzy, Buxy e Saint-Rémy prima del traguardo finale. In questa dodicesima tappa sono tre le salite classificate: la salita di Lanty (cat. 4), 2,1 km al 4% di pendenza al km 76,5; la salita di Cuzy (cat. 4.), 2,5 km al 4,5% di pendenza al km 97,8; e la salita di Montagny-lès-Buxy (cat. 4), 2,7 km al 4,3% di pendenza al km 159,4. Lo sprint intermedio sarà al km 45,8 a Decize. 

 

La partenza della 12esima tappa del Tour de France è prevista per le ore 13.40, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 17.30. 

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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