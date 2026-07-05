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Marquez: “Le mie vacanze saranno più corte, devo lavorare sul fisico e fare uno step”

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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “La moto funziona, così come il team e la mia testa. Devo invece lavorare sul fisico per provare a fare uno step quest’estate e per capire dove posso arrivare con il braccio destro. Le mie vacanze saranno più corte..”. Così Marc Marquez, al microfono di Sky Sport a margine del World Ducati Week a Misano. La prossima settimana il motomondiala sarà di scena in Germania sul circuito del Sachsenring, dove il 33enne spagnolo ha sempre fatto grandi cose. “E’ una pista chemi piace, si adatta al mio stile. Proveremo a lavorare bene per tutto il week-end e soprattutto lottare per il podio” conclude il 9 volte iridato.  

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