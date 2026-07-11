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Matera, tir sfonda le barriere e precipita da cavalcavia: morto camionista 50enne

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(Adnkronos) – Un tir è precipitato nella notte dalla Strada Statale 7 all’altezza del km 570, vicino allo svincolo Matera Centro. I vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo il conducente, un cinquantenne di Crispiano in provincia di Taranto, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. 

 

Le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. La circolazione lungo il tratto interessato della SS7 è limitata, con transito consentito su un solo senso di marcia per permettere la rimozione del mezzo. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Matera e Policoro e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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