MotoGp Germania, oggi qualifiche e gara sprint: orario e dove vederle in chiaro

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, sabato 11 luglio, il Motomondiale torna in pista con la gara sprint e le qualifiche del Gran Premio di Germania (visibili in diretta tv e streaming). Si riparte al Sachsenring dopo la tripletta Aprilia nel Gp d’Olanda, con le due Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez che hanno preceduto il pilota ufficiale Jorge Martin. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen sia nella sprint che nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica piloti. Ecco il programma di giornata e dove vedere i vari appuntamenti in tv e streaming.

Ecco tutti gli appuntamenti del Gp di Gemania oggi, sabato 11 luglio:

Ore 10.10 – seconda sessione di prove libere

Ore 10.50 – qualifiche

Ore 15 – sprint race

Le prove libere e le pre-qualifiche del Gp di Germania di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali Sky Sport e in chiaro su Tv8. Si potranno seguire inoltre anche in streaming sull’app Sky Go, NOW e Tv8.it.

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