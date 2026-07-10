Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini Video News 10 Luglio 2026 19:59 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Olimpiadi 2028, la Russia torna in gioco: perché la decisione del Cio preoccupa l’Ue Video News Aurora Ramazzotti, dal confronto con i genitori alle nozze con Goffredo Cerza – Aggiungi contatto Video News Coesione: Malan, “Il PNRR è stato usato efficacemente, fondi riallocati con successo” Video News Coesione: Bignami, “Difesa fondi legata a capacità di spesa, accelerato atterraggio su territori” Video News Coesione: Sberna, “È pilastro dell’Europa, va rafforzata insieme a competitività” Video News Coesione: Fidanza, “Fdi difende un bilancio solido per tutte le regioni” Video News Casa, Tinagli (Pd): “Mercato impazzito, serve accompagnare la Commissione sull’housing accessibile” Video News The italian diplomatic activity from abroad – July 6, 2026 Video News Foreign press review – July 6, 2026 Video News Vivaldini (FdI): “Accordo Ue-Messico strategico, tutela Made in Italy e diritti fondamentali” Video News Design e ideazione estetica: bonus già esaurito Video News Europa, Sberna (FdI): “San Benedetto nella sala Ecr, radici cristiane per costruire il futuro” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 25.1 ° C 28.2 ° 24.6 ° 76 % 0.9kmh 0 % Ven 26 ° Sab 34 ° Dom 38 ° Lun 39 ° Mar 40 ° Ultimi articoli Sport Colpo dell’Arezzo: preso l’attaccante ex serie A, Alberto Cerri Sport nazionale Abodi: “Con la riqualificazione del campo rugby Corviale vogliamo restituire ai cittadini un impianto all’altezza delle aspettative” Primo Piano Fiorentina, l’1 agosto a Klagenfurt amichevole di extralusso: sfida al Real Madrid Sport Coppa Italia: l’Arezzo sfida l’Union Brescia il 9 agosto e Benevento-Ravenna vale la Fiorentina Primo Piano Corridoio tirrenico, sindaco di Capalbio al Governo: “Urgente sbloccare iter amministrativo e finanziario” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Olimpiadi 2028, la Russia torna in gioco: perché la decisione del Cio preoccupa l’Ue Video News Aurora Ramazzotti, dal confronto con i genitori alle nozze con Goffredo Cerza – Aggiungi contatto Video News Coesione: Malan, “Il PNRR è stato usato efficacemente, fondi riallocati con successo” Video news Video News Olimpiadi 2028, la Russia torna in gioco: perché la decisione del Cio preoccupa l’Ue Video News Aurora Ramazzotti, dal confronto con i genitori alle nozze con Goffredo Cerza – Aggiungi contatto Video News Coesione: Malan, “Il PNRR è stato usato efficacemente, fondi riallocati con successo”