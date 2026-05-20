Mattarella incontra Modi: “Intensificare al massimo la nostra collaborazione”

(Adnkronos) – “La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica” e “manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il primo ministro indiano Narendra Modi.

“So – ha detto il capo dello Stato – che ha già incontrato il nostro Primo ministro, che tra poco vi sarà un incontro tra i Governi, tra la delegazione dei Governi, che la rivedrà. So anche, mi è stato detto, che ha incontrato una rappresentanza della comunità indiana in Italia. Desidero dirle che è una comunità molto apprezzata, che opera in maniera dinamica, attiva, laboriosamente, contribuendo alla vita del nostro Paese”.

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