32.5 C
Firenze
giovedì 18 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Maturità 2026, Calabresi: “Che emozione, libro nato da dialogo con maturandi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Essere tra le tracce della maturità è una grande emozione. Non me lo sarei mai aspettato”. Così all’Adnkronos il giornalista e scrittore Mario Calabresi commentando la traccia della prima prova scritta dell’esame di italiano, oggi giovedì 18 giugno 2026, che lo vede protagonista con un brano del suo libro ‘Alzarsi all’alba’, incentrato su ‘Il concetto della fatica’. 

“‘Alzarsi all’alba’ è un libro nato proprio da un dialogo con un gruppo di studenti dell’ultimo anno di un liceo, un gruppo di maturandi, – spiega Calabresi – e al termine del colloquio avevo detto loro ‘in bocca al lupo per la maturità e vi auguro di fare fatica’. E i ragazzi mi hanno chiesto cosa volevo dire con questa frase. Ho spiegato che la fatica dovevano considerarlo un’alleata, un motore per realizzare progetti e sogni: fatica vuol dire passione, dedizione, costanza, non bisogna farsi spaventare dalla fatica o dall’idea di fatica”.  

“La scelta del mio libro per i temi della maturità, dopo che avevo parlato con gli studenti, è un po’ come se si chiudesse un cerchio”, conclude Calabresi. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
32.5 ° C
33.4 °
30.9 °
41 %
1.8kmh
28 %
Gio
35 °
Ven
36 °
Sab
37 °
Dom
40 °
Lun
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1420)ultimora (1004)Video Adnkronos (402)ImmediaPress (107)salute (88)sport (88)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati