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Medvedev gli porge la mano, raccattapalle sceglie… Sinner: “Entro con Jannik”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
La raccattapalle sceglie… Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro tornerà in campo contro Daniil Medvedev per completare la semifinale del Masters 1000 di Roma, sospesa per pioggia ieri sera a metà del terzo set. Proprio al momento dell’ingresso in campo sul Centrale è andata in scena un siparietto che ha commosso il web, diventando rapidamente virale. 

Annunciato dallo speaker del Centrale, Medvedev è entrato in campo e ha porto la mano a uno dei due bambini che attendeva l’ingresso in campo dei giocatori, per accompagnarli alla propria panchina. La raccattapalle però ha detto al russo: “No, io entro con Sinner”, scatenando la reazione divertita di Medvedev, che ha preso quindi la mano del bambino alla sua destra. 

Al momento dell’arrivo del numero 1 del mondo infatti, la raccattapalle gli ha mostrato la mano e Sinner l’ha presa, provocando i sorrisi e l’entusiasmo della sua piccolo tifoso, che ha cominciato a saltellare felice sulla terra del Centrale. 

 

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