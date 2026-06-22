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Messi sbaglia il rigore, Speed impazzisce e lo sfotte

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – IShowSpeed ‘sfotte’ Lionel Messi ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 22 giugno, l’Argentina ha sfidato l’Austria nella seconda giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Sugli spalti di Arlington, c’è anche il noto youtuber americano, grande tifoso di Cristiano Ronaldo. 

Speed, che per l’occasione indossava una maglia dell’Austria, ha trasmesso la partita sul proprio canale ufficiale, inquadrandosi per l’intera durata del match regalando reazioni in tempo reale ai suoi tanti follower. L’apice della diretta si è raggiunta all’ottavo minuto di gioco, quando Messi ha sbagliato un calcio di rigore. 

Speed prima ha seguito l’esecuzione con ansia e poi ha esultato iniziando a saltare e urlare: “Let’s go Austria!”, è stata l’esultanza, zittita però, poco dopo, dal gol del vantaggio argentino firmato proprio da Messi. 

 

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