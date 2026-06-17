Messi, tripletta e record: è miglior marcatore della storia dei Mondiali

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Leggenda Lionel Messi ai Mondiali 2026. Oggi, mercoledì 17 giugno, il fuoriclasse dell’Argentina ha guidato l’Albiceleste all’esordio nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, risultando decisivo nel 3-0 con cui i campioni del Mondo in carica hanno battuto l’Algeria. A firmare i tre gol dell’Albiceleste infatti, è stato proprio Messi, che a 38 continua a macinare record e ha tagliato un traguardo storico.

Il numero 10 dell’Argentina , grazie alla doppietta siglata contro l’Algeria, è diventato il miglior marcatore della storia dei Mondiali, raggiungendo Miroslav Klose a quota 16 gol. Alle loro spalle Ronaldo il Fenomeno a 15, mentre Kylian Mbappé è terzo, insieme a Gerd Muller, a 14.

Messi è diventato il primo giocatore a giocare in sei Mondiali (2006, 2010, 2014, 2014, 2018, 2022 e 2026) in attesa di Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa, che potrebbero raggiungerlo con Portogallo e Messico in questa speciale classifica. Messi, proprio insieme a Ronaldo, è anche il primo a segnare in cinque Mondiali diversi (2006, 2014, 2018, 2022 e 2026).

La tripletta segnata da Messi è la prima dell’ex attaccante del Barcellona, oggi all’Inter Miami, in un Mondiale. L’argentino è diventato inoltre il più anziano di sempre a segnare in una Coppa del Mondo, così come il più anziano di sempre a firmare una tripletta in una rassegna iridata.

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