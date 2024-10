Migranti in Albania, Cdm vara decreto su Paesi sicuri

(Adnkronos) –

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge sui Paesi sicuri che mira a ‘blindare’ gli hotspot in Albania. La misura ‘trasla’ l’elenco dei 22 Paesi considerati sicuri dal decreto interministeriale della Farnesina, l’Interno alla Giustizia, a un decreto ad hoc, con l’obiettivo di renderlo norma primaria. Nella riunione, a quanto si apprende, è stato approvato in Consiglio dei ministri il correttivo al Codice dei Contratti Pubblici. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)