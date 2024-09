Milan-Liverpool, oggi Champions League: orario e diretta tv

(Adnkronos) – Milan in campo oggi 17 settembre per la prima giornata della Champions League 2024-2025. Nel torneo che inaugura il nuovo format a girone unico, con 18 match spalmati su 3 giorni, i rossoneri ospitano il Liverpool nel match in programma alle 21 in diretta tv e streaming. La sfida tra i rossoneri di Paulo Fonseca e i reds si gioca alle 21. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Il match sarà trasmesso in streaming su Sky Go e NOW. Le probabili formazioni: MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders,, Leao; Morata. All.: Fonseca. LIVERPOOL (4-2-3-1) – Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All. Slot. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)