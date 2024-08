Milano, suv si schianta contro la vetrina di un negozio: due feriti gravi

(Adnkronos) – Gravissimo incidente stradale in serata a Milano, nel quartiere di Chinatown. Intorno alle 20 un suv all’incrocio tra via Paolo Sarpi e via Aleardi si è andato a schiantare sul pilastro che divide due negozi e ha sfondato una vetrina. Lo fanno sapere i vigili del fuoco di Milano, che hanno estratto dall’auto accartocciata le due persone che si trovavano all’interno, trasportate in ospedale in gravissime condizioni. Sull’incidente indaga la polizia locale di Milano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)