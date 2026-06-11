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Mondiali 2026, oggi Messico-Sudafrica: orario, probabili formazioni e dove vedere la partita inaugurale

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Iniziano oggi, giovedì 11 giugno, i Mondiali di calcio 2026
. Ad aprire le danze, dopo la cerimonia inaugurale, sarà
Messico-Sudafrica (Gruppo A) allo stadio Azteca di Città del Messico. Un impianto glorioso, quello scelto per il primo match, che ha già ospitato due finali (nel 1970 e nel 1986). Curiosità: le due squadre si affrontarono anche nella partita inaugurale del 2010, proprio in Sudafrica. Ecco orario della sfida, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Messico-Sudafrica, in campo oggi alle 21 (ora italiana):
 

MESSICO (4-3-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Vargas; Alvarado, Raul Jimenez, Quinones. Ct: Aguirre 

SUDAFRICA (4-2-3-1): Wiliams; Mudau, Okon, Mbokazi, Mobida; Mokoena, Sithole; Appollis, Mofokeng, Moremi; Foster. Ct: Broos 

Messico-Sudafrica sarà visibile su Dazn (che trasmetterà tutte le partite del torneo) e in chiaro sulla Rai (visto che è una delle 35 gare in co-esclusiva). La sfida sarà visibile anche in streaming su Dazn e Rai Play.  

 

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