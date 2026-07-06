24.9 C
Firenze
lunedì 6 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, Aguirre scherza e insulta Gordon in Messico-Inghilterra

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Javier Aguirre scherza con Anthony Gordon e insulta in Messico-Inghilterra. Oggi, lunedì 6 luglio, la Nazionale inglese ha battuto i padroni di casa per 3-2 negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, in una partita tesa e con molti episodi arbitrali, ma che ha regalato anche una scena diventata rapidamente virale sui social. 

Durante il primo tempo della sfida infatti, l’allenatore del Messico Aguirre si è rivolto scherzosamente a Gordon, attaccante inglese acquistato da poche settimane dal Barcellona, mandandolo letteralemente a quel Paese.  

“Gordon, f**k you”, ha urlato Aguirre verso l’avversario, che si trovava sulla linea laterale davanti alla sua panchina. Il tutto è stato accompagnato da una risata condivisa anche con l’ex giocatore del Newcastle. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
24.9 ° C
26 °
23.7 °
43 %
0.9kmh
22 %
Lun
33 °
Mar
34 °
Mer
35 °
Gio
39 °
Ven
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2156)ultimora (1296)Video Adnkronos (460)sport (115)salute (87)Tecnologia (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati