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Morgan fenomeno, in 4 minuti indovina tutti i brani dei Duran Duran ascoltandone un secondo

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(Adnkronos) – Sapreste riconoscere tutte le canzoni dei Duran Duran, contenute in tutti i venti album dall’1981 a oggi, inclusi 40 singoli con rispettive B sides, mettendoci dentro anche i progetti solisti o paralleli, ascoltandone solo un secondo? Se l’impresa sembra impossibile o quasi a qualsiasi essere umano, anche esperto di musica, c’è qualcuno che può farlo, anzi che lo ha già fatto: è Morgan.  

 

 

L’artista, grandissimo esperto musicale e fan sfegatato dei Duran Duran, si è cimentato nella sfida in un divertente video su Instagram dove, in soli quattro minuti, ha indovinato senza battere ciglio ogni brano sottoposto alla sua attenzione individuando per ciascuno, in un crescendo di bravura musicale, titolo, anno di pubblicazione e album di appartenenza.  

Tra le ‘chicche’ azzeccate da Morgan ci sono pezzi come’El Diablo’, del 1985, dal disco ‘So Red The Rose’ degli Arcadia (il gruppo che Simon Le Bon, Nick Rhodes e Roger Taylor avevano formato nel 1985 durante un periodo di inattività della band), e la cover di David Bowie ‘Diamond Dogs’ del 1995, una bonus track dell’edizione giapponese dell’album duraniano ‘Thank You’. Giù il cappello. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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