MotoGp, la griglia di partenza nel Gp Repubblica Ceca

(Adnkronos) –

Pecco Bagnaia torna in pole position nel Gp della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il pilota ufficiale Ducati ha fatto segnare oggi, sabato 19 luglio, per la prima volta in stagione il tempo più veloce durante le qualifiche, girando in 1’52″303 e precedendo lo spagnolo Marc Marquez, leader del Mondiale Piloti, a 0″219 di distanza, suo compagno di squadra, scivolato nell’ultimo tentativo quando stava migliorando il suo tempo, e il francese della Yamaha Fabio Quartararo (+0″305). Quarto posto per Marco Bezzecchi con l’Aprilia, che si lascia alle spalle gli spagnoli Joan Mir con la Honda, Raul Fernandez, suo compagno di scuderia, Pedro Acosta con la Ktm e Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Dodicesimo tempo a oltre un secondo per lo spagnolo dell’Aprilia, e campione del mondo in carica, Jorge Martin, al rientro dopo tre mesi. Ecco la griglia di partenza del Gp della Repubblica Ceca, in programma domani, domenica 20 luglio. 1 F. Bagnaia (Ducati) 2 M. Marquez (Ducati) 3 F. Quartararo (Yamaha) 4 M. Bezzecchi (Aprilia) 5 J. Mir (Honda) 6 R. Fernandez (Aprilia) 7 P. Acosta (KTM) 8 A. Marquez (Ducati Gresini) 9 J. Zarco (Honda) 10 J. Miller (Yamaha Pramac) 11 E. Bastianini (KTM) 12 J. Martin (Aprilia) 13 F. Di Giannantonio (Ducati VR46) 14 P. Espargarò (KTM) 15 A. Rins (Yamaha) 16 L. Marini (Honda) 17 M. Oliveira (Yamaha) 18 F. Aldeguer (Ducati Gresini) 19 B. Binder (KTM) 20 T. Nakagami (Honda) 21 A. Ogura (Aprilia) 22 A. Fernandez (Yamaha) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)