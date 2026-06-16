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Moutet vince al Queen’s, poi parolacce nell’intervista e rimprovero

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Corentin Moutet ‘rimproverato’ al Queen’s. Il tennista francese ha battuto il connazionale Giovanni Mpetshi-Perricard nel primo turno dell’Atp 500 di Londra, uno dei tornei preparatori a Wimbledon 2026, torneo a cui Jannik Sinner arriverà da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz, assente per infortunio, nella finale dello scorso anno. 

Moutet ha regalato spettacolo durante l’intervista post partita, direttamente dall’erba londinese: “Avevo un match point e lui doveva servire la seconda, mi ero detto ‘qualunque cosa fa, pensa soltanto a giocarla in campo’. Poi lui fa ace e quindi mi sono detto ‘f**k, ora dovrò servire””. Una parolaccia che ha provocato l’ilarità del pubblico ma che è stata ripresa dall’intervistatrice: “Niente parolacce perfavore”. 

La risposta di Moutet al microfono? “F**k, f**k, f**k”, per la disperazione dell’intervistatrice: “No, no, no. Scusate tutti per il linguaggio. Ti faccio un’ultima domanda, quindi perfavore non dire parolacce: com’è stato ottenere la prima vittoria sull’erba?”. Ma Moutet, ancora una volta, non si smentisce: “F**k, f**k, f**k”, e pubblico in delirio. 

 

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