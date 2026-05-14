20.8 C
Firenze
giovedì 14 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Musk, foto e selfie alla cena Xi-Trump tra smorfie e noia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Sbuffa e fa smorfie. Elon Musk, un po’ annoiato e un po’ infastidito, deve fare i conti con le richieste di selfie e foto nella cena ufficiale che il presidente cinese Xi Jinping ha organizzato a Pechino per la visita di Donald Trump. Musk fa parte della nutritissima delegazione che accompagna il presidente americano. A tavola, le richieste di foto abbondano. E a chiedere i selfie con Mr X sono altri big della tecnologia: c’è Tim Cook, ad uscente di Apple, e Lei Jun, presidente di Xiaomi. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.8 ° C
21.7 °
18.5 °
42 %
8.2kmh
40 %
Gio
20 °
Ven
15 °
Sab
16 °
Dom
21 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2165)ultimora (1108)Video Adnkronos (347)ImmediaPress (237)lavoro (114)salute (92)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati