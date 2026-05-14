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Lavoro, Principe (Inail): “Esoscheletri occupazionali migliorano sicurezza”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “In alcuni ambiti si sta diffondendo l’utilizzo degli esoscheletri occupazionali, perché dovrebbero assistere e sollevare gli operatori da certi sforzi muscolari, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza”. Lo ha dichiarato Biagio Principe, della consulenza tecnica Salute e sicurezza di Inail e membro della commissione Sicurezza e igiene del lavoro dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, a margine degli ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’.  

Il convegno, organizzato dall’Ordine all’Acquario Civico meneghino, costituisce uno spazio di confronto qualificato e aperto a professionisti, istituzioni e mondo delle imprese, per riflettere insieme su come l’innovazione possa aiutare ad affrontare le grandi sfide globali. “Trattare argomenti diversi con un approccio multidisciplinare e in un’ottica innovativa”, ha sottolineato Principe, “è sicuramente una fonte di arricchimento della preparazione culturale dell’ingegnere”.  

Il suo intervento ha toccato anche il tema dell’invecchiamento della forza lavoro e dell’inserimento di tali lavoratori all’interno dei contesti produttivi: “È necessario gestirli in maniera corretta dal punto di vista della sicurezza sul lavoro”, ha precisato Principe, “tenendo conto che si tratta di persone che biologicamente diventano sempre più mature, e che quindi perdono delle capacità, ma che sono comunque portatori di conoscenza ed esperienza”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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