Napoli-Qarabag oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 25 novembre, la squadra di Antonio Conte ospita il Qarabag al Maradona, nella quinta giornata della fase campionato. Gli azzurri, reduci dal bel successo in Serie A contro l’Atalanta, vanno a caccia di punti importanti per muovere una classifica che li vede fermi a quota 4. Sono invece 7 i punti conquistati dagli azeri nelle prime quattro giornate del torneo. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Qarabag in diretta tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Qarabag, in campo stasera alle 21:  

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Neres; Hojlund. All. Conte. 

Qarabag (4-2-3-1) Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Addai, Leandro Andrade, Zoubir; Duran. All. Gurbanov. 

Napoli-Qarabag sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (253). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

